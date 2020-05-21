إصابة 5 أشخاص في حريق بمنزل في سوهاج





تم نقل المصابين إلي مستشفي طما المركزي، وتم تحويل 3 منهم للمستشفي العام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.





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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية العتامنة، وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده.





أسفر الحريق عن إصابة كل من محي الدين سعد، ٦٢ عاما مصابا بحروق من الدرجة الاولى بالوجه، طايعه السيد احمد، ٤٠ عاما، بحروق درجة أولى بنسبة ٦٠ ٪ بالساقين والذراعين، منه محي الدين سعد، ٢٤ عاما، بحروق من الدرجة الأولي بنسبة 10 ٪ بالساقين، عيد عبد الكريم عبد اللاه ،٤٠ عاما، مصابا بحروق من الدرجة الأولى أولى بنسبة 20 ٪ بالقدمين، سعد محي الدين سعد، ١٢ عاما، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة ٥٠٪ بالبطن والقدمين.





تم تحويل الأول والثالث والخامس لمستشفي سوهاج العام، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.





حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.