أثناء طهي الكعك.. إصابة 8 أشخاص إثر نشوب حريق بـ كفر الشيخ

شهدت قرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق بـ كفر الشيخ ، اليوم، حريقًا مروعًا، أعلى الطابق الرابع بأحد منازل القرية، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ ، تلقى إخطارًا من العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمنزل بقرية كفر السودان، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





وتراوحت الإصابات ما بين حروق بالوجه واليدين والصدر بنسب تتراوح ما بين 40 % إلى 70 %، وجرى توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.





وتبين أن الحريق نشب من أثناء قيام سيدات بإعداد وطهي كعك العيد داخل فرن بلدي، بغرفة أعلى المنزل، مسقفوفة بالقش سريع الاشتعال، ما أدى إلى اشتعال الحريق، بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو.





حرر رجال الشرطة تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



