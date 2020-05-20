لرفع كفاءة الإنارة العامة.. دعم الوحدات المحلية بـ4 سيارات في كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تسليم 4 سيارات لرفع كفاءة الإنارة العامة فى الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة.





وقال محافظ كفر الشيخ ، إن هذه خطوة من ضمن خطوات تطوير منظومة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والقرى، موجهًا بإعداد دوريات مستمرة، لصيانة كشافات وأعمدة الإنارة، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب علي الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والمحاسب أيسر بكير، مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.





وشدد محافظ كفر الشيخ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن على ضرورة الاهتمام بالإنارة العامة في الشوارع والميادين وكذلك أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمختلف القرى والمدن.



