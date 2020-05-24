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أخبار العالم

2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

الأحد 24/مايو/2020 - 01:27 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في إيران تسجيل 2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 135701.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7417.


وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن الخميس الماضي عن إعادة فتح المزارات الدينية في البلاد، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك مع مراعاة بروتوكولات الوقاية خلال الزيارة. 

وصرح روحاني، أثناء لقاء لجنة مكافحة فيروس كورونا، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفض في معظم البلاد. 

وتابع: "نظرا لإمكانية تعرضنا لموجة أخرى من الفيروس في الخريف المقبل حسب بعض الدراسات والتقارير العلمية، فإنه لا بد من مواصلة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حتى ذلك الحين". 
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