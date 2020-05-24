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محافظات

في أول أيام العيد.. محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الشهداء

الأحد 24/مايو/2020 - 04:41 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، حديقة الشهداء  بأول أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تطبيق قرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وأشاد المحافظ، خلال متابعته التزام المواطنين بالإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية بأحياء المحافظة المختلفة، بالدور والمجهود الكبير الذي يقوم به عمال الحدائق في رفع كفائتها والاهتمام بالمسطحات، واستمرار عملهم طوال أيام العيد.، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

وناشد محافظ بورسعيد للمواطنين الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المنازل والبعد عن التجمعات والاختلاط، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك للتغلب على تداعيات الفترة الراهنة، مؤكدا على أن الفترة الحالية تتطلب وعي المواطن وحرصه على تحقيق الصالح العام، ودعم جهود الدولة المصرية في مواجهة مخاطر الفيروس المستجد.
في أول أيام العيد.. محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الشهداء
في أول أيام العيد.. محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الشهداء
في أول أيام العيد.. محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الشهداء
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