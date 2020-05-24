في أول أيام العيد.. محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الشهداء

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، حديقة الشهداء بأول أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تطبيق قرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأشاد المحافظ، خلال متابعته التزام المواطنين بالإجراءات و القرارات الاحترازية والوقائية بأحياء المحافظة المختلفة، بالدور والمجهود الكبير الذي يقوم به عمال الحدائق في رفع كفائتها والاهتمام بالمسطحات، واستمرار عملهم طوال أيام العيد.، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



