جامعة بورسعيد تعلن بدء تلقي أبحاث طلاب النقل أول يونيو

أكد الدكتور أيمن إبراهيم عقب تعيينه قائما بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة تحتاج لتضافر مجهودات جميع قياداتها ومنتسبيها، وتعاون اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمجتمع المدنى المحيط من أجل الارتقاء بجميع الخدمات التعليمية المؤداة لجموع طلابها وتعزيز مساهمات كلياتها المتخصصة فى خدمة المجتمع المحلى بمحافظة بورسعيد.











وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة إن مشروعات الجامعة الرئيسية، ومن بينها مشروع المستشفى الجامعى بالزهور، ستشهد مزيدا من الدفعات والدعم من أجل الانتهاء من المراحل الإنشائية الأخيرة تمهيدا لتفعيل دورها فى خدمة النواحى العلمية والأكاديمية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى مواطنى بورسعيد.





وأضاف إبراهيم، فى تصريحات صحفية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل جميع القرارات المتعلقة بنظم الاختبار أون لاين لسنوات النقل بجميع الكليات (التيرم الثانى) عبر المنصات المخصصة لاستقبال الأبحاث المقدمة من الطلاب فى المواد والمناهج الدراسية عوضا عن نظام الاختبارات التحريرية المعتاد والملغى بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.





وقال القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد إن الجامعة ستبدأ فى تلقي المشروعات البحثية لطلاب الدفعات المختلفة بسنوات النقل، ابتداءً من أول يونيو المقبل ولمدة أسبوعين، على أن ينتهى تقييم الأبحاث نهاية يونيو المقبل وسوف يتم تقييم البحوث المقدمة من خلال لجنة الممتحنين وسترفض الأبحاث فى حال ثبوت أنها منقولة.





وأوضح أنه في حالة عدم قبول البحث الذي أعده الطالب في مقرر أو أكثر، يتم منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة وإذا لم يقبل البحث للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة وتطبق عليه القواعد لأوضاع الطلاب الراسبين.





وأضاف الدكتور أيمن إبراهيم أنه بالنسبة لطلاب السنوات النهائية (الفرقة الرابعة)، فإن الجامعة ملتزمة بتأجيل الامتحانات لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويتم وضع الجداول والضوابط اللازمة مستقبلا مع مراعاة منح الطلاب فترة كافية قبل إجراء الاختبارات.