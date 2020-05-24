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محافظات

شاهد .. كورنيش شوارع الأقصر خالية من الزوار في أول أيام العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 04:57 م
كورنيش الاقصر
كورنيش الاقصر
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شمس يونس

شهد كورنيش النيل بمحافظة الأقصر وشوارعها خلوها تماما من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك التزاما بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا "كوفيد -19".


وتلاحظ انتشار دوريات من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر بشوارع المحافظة للتأكد من التزام المواطنين بغلق المحلات ومنع التجمعات.


وقام السكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد أبو العزايم، بتفقد منطقة كورنيش النيل وعدد من الشوارع الرئيسية داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، برفقة مستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وتتضمن الإجراءات منع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد علي غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، طوال إجازة العيد، ويستثني من ذلك معدية الأهالي التي سوف تعمل حتى الساعة الخامسة مساء لنقل المواطنين فقط.

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ومن جانب آخر تمكنت الوحدة المحلية لمدينة القرنة، صباح أول أيام عيد الفطرالمبارك، من إزالة أعمال حفر بئر مياه جوفية على أراضي أملاك الدولة على الطرق الصحراوي الشرقي بمدينة القرنة  حيث تم تنفيذ الإزالة في المهد، بقيادة نائب رئيس المدينة مصطفي جبريل وموظفين الإدرات المختصة، وتم التحفظ على "أيسون مياه" وجميع المعدات المستخدمة وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

شاهد .. كورنيش شوارع الأقصر خالية من الزوار في أول أيام العيد
شاهد .. كورنيش شوارع الأقصر خالية من الزوار في أول أيام العيد
شاهد .. كورنيش شوارع الأقصر خالية من الزوار في أول أيام العيد
شاهد .. كورنيش شوارع الأقصر خالية من الزوار في أول أيام العيد
شاهد .. كورنيش شوارع الأقصر خالية من الزوار في أول أيام العيد
شاهد .. كورنيش شوارع الأقصر خالية من الزوار في أول أيام العيد
شاهد .. كورنيش شوارع الأقصر خالية من الزوار في أول أيام العيد
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