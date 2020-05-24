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لأول مرة.. شوارع القاهرة وحدائق القناطر خالية من المواطنين في العيد بسبب كورونا.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 06:02 م
. شوارع القاهرة خالية
. شوارع القاهرة خالية في العيد بسبب كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
فرضت أزمة كورونا حالة من السكون على شوارع وحدائق القاهرة  لأول مرة وظهرت الشوارع خالية من اي تجمعات مقارنة بالأعياد السابقة .

وشهدت الحدائق والشواطئ والساحات العامة هدوءل غير طبيعي بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت المتاجر والحدائق والمراكز التجارية والشواطئ، وتم منع استعمال القوارب، في محاولة للحد من انتشار الفيروس المستجد. 

و أكد اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن هناك التزاما وانضباطا من المواطنين واحترام لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء خلال فترة العيد، 

وقال "عبد الحميد"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تم إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات وجميع المناطق العامة، منوها إلى أن المواطنين يلتزمون منازلهم، ولم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن.

وأضاف رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنهم مستمرون في أعمال التعقيم والتطهير منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، وتم التنبيه على المواطنين بخطورة الخروج والزحام خلال عيد الفطر.

وتابع: "نحاول الاستمرار فى عملية التطهير والتعقيم منذ بداية الجائحة وحتى الآن"، لافتا إلى ضرورة الالتزام لأن كسر الحظر فيه ضرر على صحة المواطنين.
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