الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا خلال أيام العيد

أطلقت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الأحد، تحذيرات من زيادة الحركة وتراجع التقيد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول والحكومات وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وعدم التجمهر.





وأكدت الصحة العالمية في تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يجب على المواطنين في مختلف الدول التي تحتفل بعيد الفطر الابتعاد عن أي تجمعات واسعة النطاق من أجل عيد آمن وصحي وخال من الإصابات ب فيروس كورونا





وشددت المنظمة الأممية على أن فرط الحرك يمكنه التأثير بشكل سلبي على الجهود المبذولة لمواجهة الوباء على مدى الأشهر الماضية.





وتحتفل معظم الدول العربية والعالم الاسلامي، اليوم الأحد، بعيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية شديدة من بينها حظر التجول الشامل في بعض الدول.



