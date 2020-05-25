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اقتصاد

ننشر قائمة بأسعار السلع المقررة على بطاقات التموين لشهر يونيو المقبل

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تبدأ المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية الأسبوع المقبل 1 يونيو 2020 في صرف مقررات السلع التموينية عن شهر يونيو وفارق نقاط الخبز عن شهر مايو الجاري.


ويستعرض صدى البلد قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر يونيو المقبل كالتالي:

زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها

سكر معبأ 1 كيلو بسعر 8.5 جنيه

أرز معبأ 1 كيلو بسعر 8 جنيهات

فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه

عدس مجروش معبأ  500 جرام بسعر 8 جنيهات

مكرونة معبأ 500 جرام بسعر 3.65 جنيه

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 5 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 9.5 جنيه
شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات

لبن جاف 125 جرام بسعر 17 جنيها

خل 5% 900 جرام بسعر 4.25 جنيه

دقيق معبأ 1 كيلو بسعر 6.50 جنيه

صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

مسلي صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه

مسحوق اتوماتيك 1 كيلو بسعر  15.75 جنيه

مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرام بسعر 5.50 جنيه
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