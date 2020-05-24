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فن

مجدى الهوارى يوجه رسالة إلى رجاء الجداوى عقب إصابتها بكورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:18 م
رجاء الجداوي ، رجاء
رجاء الجداوي ، رجاء الجداوي
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محمد بدران
نشر المخرج مجدى الهوارى، صورة له بصحبة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، يدعو لها بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 



وعلق مجدى الهواري على الصورة قائلًا: "الف سلامة عليكي ياحبيبتي 🙏❤️ #رجاء_الجداوي".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، إضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».


وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.

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