مجدى الهوارى بعد مشاهدة شيرى عادل عرض علاء الدين: نورتينا

نشر المخرج مجدى الهوارى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وكانت الصورة من عرض مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، التى تقام على مسرح كايرو شو.





وكانت الصورة تضم شيري وعدد من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة .





وعلق مجدى الهوارى على الصورة شكرا شيرى عادل على مساندتها العرض مساء أمس الخميس قائلا: "الحمد لله ليلة عرض لذيذة.. نورتينا يا شيري".





جدير بالذكر أن مسرحية "علاء الدين"، تم افتتاحها في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولتها الفنانة تارا عماد، الفنان سامي مغاوري، والفنان هشام إسماعيل.



