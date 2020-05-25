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منوعات

مدير معهد ووهان يواجه ترامب ويكشف حقيقة تخليق فيروس كورونا بالصين

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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احمد شريف

قال مدير  معهد ووهان للفيروسات، إن المعمل  لديه ثلاث سلالات حية من فيروسات الخفافيش التاجية في مقره لكن لا يوجد ما منهم ما يطابق فيروس كورونا.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فند مدير المعهد وانج ياني إدعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المرض تم تسريبه من المنشأة وقال إنه بينما لديهم ثلاثة سلالات من الفيروسات، فإن أعلى تشابه لها مع Covid-19 وصل إلى 79.8 في المائة فقط.


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 ويأتي ذلك بعد أن ظهرت مزاعم بأن الصين ، التي ظهر بها الفيروس لأول مرة ، ربما صنعت المرض الوبائي عمدًا كسلاح حيوي لتدمير الغرب.


 يعتقد العلماء أن فيروس كورونا ، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في ووهان وقتل حوالي 340،000 شخص في جميع أنحاء العالم ، نشأ في الخفافيش وكان يمكن أن ينتقل إلى الناس عبر حيوان ثديي آخر.


وفي المقابلة التي تم تصويرها في 13 مايو ولكن تم بثها مساء السبت، قال وانغ ياني لإذاعة CGTN الحكومية إن المركز "عزل وحصل على بعض الفيروسات التاجية من الخفافيش.

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