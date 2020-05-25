جامعة عين شمس تجري المسح الطبي لفيروس كورونا مجانًا للعائدين من الخارج.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لـ جامعة عين شمس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو جديد يكشف تفاصيل عملية إجراء المسح الطبي لفيروس كورونا المستجد مجانًا للمصريين العائدين من الخارج والمقيمين بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة التابعة لجامعة عين شمس.
وأوضحت جامعة عين شمس ، أن عمليات المسح جاءت قبيل خروجهم من الحجر الصحي واستكمالهم لفترة العزل المنزلي بمنازلهم اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٥من مايو ٢٠٢٠.
وقد تمت عمليات المسح من خلال فريق طبي متكامل تحت إشراف أ.د. أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و متابعة أ.إبراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الملابس الواقية للفريق الطبي والتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية.