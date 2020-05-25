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تعليم

جامعة عين شمس تجري المسح الطبي لفيروس كورونا مجانًا للعائدين من الخارج.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:15 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نشرت الصفحة الرسمية لـ جامعة عين شمس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو جديد يكشف تفاصيل عملية إجراء المسح الطبي لفيروس كورونا المستجد مجانًا للمصريين العائدين من الخارج والمقيمين بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة التابعة لجامعة عين شمس.

وأوضحت جامعة عين شمس ، أن عمليات المسح جاءت قبيل خروجهم من الحجر الصحي واستكمالهم لفترة العزل المنزلي بمنازلهم اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٥من مايو ٢٠٢٠.


وقد تمت عمليات المسح من خلال فريق طبي متكامل تحت إشراف أ.د. أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و متابعة أ.إبراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الملابس الواقية للفريق الطبي والتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية. 

يذكر أن جامعة عين شمس  استعدت لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ،من خلال التجهيز الكامل للمدينة الجامعية طالبات و تزويدها بكافة الخدمات و ووسائل الراحة و الترفيه ، مع توفير الوجبات الغذائية الصحية و الرعاية الطبية لجميع المقيمين بها على أعلى مستوى، بما يؤكد حرص جامعة عين شمس على القيام بواجبها الوطني مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الظرف الصحي العالمي.

حيث واصلت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني و رعاية و إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب،  جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج الذين يقضون فترة الحجر الصحي داخل المدينة الجامعية للطالبات بمصر الجديدة.
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