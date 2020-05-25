جامعة عين شمس تجري المسح الطبي لفيروس كورونا مجانًا للعائدين من الخارج.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لـ جامعة عين شمس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو جديد يكشف تفاصيل عملية إجراء المسح الطبي لفيروس كورونا المستجد مجانًا للمصريين العائدين من الخارج والمقيمين بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة التابعة لجامعة عين شمس.





وأوضحت جامعة عين شمس ، أن عمليات المسح جاءت قبيل خروجهم من الحجر الصحي واستكمالهم لفترة العزل المنزلي بمنازلهم اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٥من مايو ٢٠٢٠.





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وقد تمت عمليات المسح من خلال فريق طبي متكامل تحت إشراف أ.د. أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و متابعة أ.إبراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الملابس الواقية للفريق الطبي والتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية.



