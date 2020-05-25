فى جو من التفاؤل والايجابية.. موظفو التجاري الدولي يرصدون لحظات عملهم من المنزل عبر السوشيال ميديا

شارك موظفو البنك التجارى الدولى CIB فيديو عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعى، يرصد اللحظات المميزة للعمل من المنزل أو من داخل مقار العمل والفروع التابعة للبنك

ويظهر الفيديو مدى التفاؤل للموظفين وتاكد مدى تطور العمل بالتكنولوجيا وإدارة الأزمات والحفاظ على نفس معدلات الأداء قبل أزمة كورونا.

يذكر ان البنك التجاري الدولي- مصر اكد فى اكثر من موضع التزامه الكامل بدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومساندة العمالة اليومية التي تضررت جراء الظروف الراهنة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تلقى خطابًا من هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الإحتياجات الفورية للأسر التى تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة فى الصندوق الوطنى للطوارئ والأزمات، وأضاف أن البنك تبرع أيضًا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس كوفيد 19.