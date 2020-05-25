تيام مصطفى قمر: لولا الفنانة يسرا لم أكن لأظهر بهذا التميز في التمثيل.. فيديو

قال الفنان تيام مصطفى قمر ، إن ا لفنانة يسرا تبنه فنيا في مسلسل «خيانة عهد»، مؤكدا أنه مدين للفنانة يسرا بحياته بسبب وقوفها بجانبه وبداية مشواره الفني.





وأضاف «تيام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، أنه لولا دعم الفنانة يسرا لم أكن لأظهر بهذا التميز في التمثيل.





وتابع تيام مصطفى قمر: «أنا من غير الفنانة يسرا لم أقدم هذا الدور بهذا الشكل و هي أعطتني أكبر فرصة في حياتي كلها، وانتي عارفة اني بحبها قد أيه وشهادتها لي شهادة هفضل فخور بيها طوال حياتي».



