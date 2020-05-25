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تيام مصطفى قمر: لولا الفنانة يسرا لم أكن لأظهر بهذا التميز في التمثيل.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:04 ص
تيام مصطفى قمر يسرا
تيام مصطفى قمر يسرا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان تيام مصطفى قمر، إن الفنانة يسرا تبنه فنيا في مسلسل «خيانة عهد»، مؤكدا أنه مدين للفنانة يسرا بحياته بسبب وقوفها بجانبه وبداية مشواره الفني.

وأضاف «تيام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، أنه لولا دعم الفنانة يسرا لم أكن لأظهر بهذا التميز في التمثيل.

وتابع تيام مصطفى قمر: «أنا من غير الفنانة يسرا لم أقدم هذا الدور بهذا الشكل و هي أعطتني أكبر فرصة في حياتي كلها، وانتي عارفة اني بحبها قد أيه وشهادتها لي شهادة هفضل فخور بيها طوال حياتي».

وأوضح أن والده الفنان مصطفى قمر لم يتدخل او يتوسط له في اي عمل فني ولكنه يخوض التجربة بنفسه، مؤكدا أنه استطاع تقديم دور الأبن المشتت في المسلسل بشكل رائع بدعم من فريق العمل ويسرا.
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