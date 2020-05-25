AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وجدوها جثة متعفنة.. دفن مسنة توفت داخل منزلها بدمياط

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:29 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
Advertisements
زينب الزغبي
صرحت النيابة العامة بدمياط، بدفن جثة مسنة عثر عليها داخل منزلها في حالة تعفن بعد ان تبين بالفحص المبدئي انه لايوجد شبه جنائية وان الوفاة طبيعية.

تعود وقائع الحادث ،عندما عثر  أهالى منطقة شط جريبة التابعة لدائرة قسم شرطة ثان دمياط ، مساء الأحد، على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بقرية شط جريبة حيث تسكن بمفردها.

أقرأ أيضا:

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة سيدة مسنة تدعى سنية الجنيدى 73 سنة في حالة تعفن  ولايوجد من الفحص الاولى وجود شبه جنائية .

على الفور ، نقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى دمياط التخصصى و أمر اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة،

 تحرر محضر بالواقعة حمل 17571 إدارى قسم شرطة ثان دمياط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى صرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع مسن عقب انهيار جزء من عقار بدمياط

التصريح بدفن شاب عثر عليه مشنوقا داخل شقته بمنطقة النهضة

ترشيحاتنا

بعد انتهاء برنامج رامز مجنون رسمي .. أروى توجه رسالة لفريق العمل

شاهد.. نجل الشهيد المقدم باسم فكري: بحبك يا ريس وواحشتني يا بابا

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف

قراءة سورة البقرة .. الإفتاء تكشف عن فعل عجيب يحدث بعد تلاوتها بالمنزل

في أول أيام العيد.. استشهاد الطبيب أحمد النني بـ فيروس كورونا

جبّة وقفطان وعمامة | القصة كاملة لأزهري الدقهلية بطل فيديو "اجري يا شيخ" خلال صلاة العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف