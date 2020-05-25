وجدوها جثة متعفنة.. دفن مسنة توفت داخل منزلها بدمياط

تعود وقائع الحادث ،عندما عثر أهالى منطقة شط جريبة التابعة لدائرة قسم شرطة ثان دمياط ، مساء الأحد، على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بقرية شط جريبة حيث تسكن بمفردها.





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وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة سيدة مسنة تدعى سنية الجنيدى 73 سنة في حالة تعفن ولايوجد من الفحص الاولى وجود شبه جنائية .





على الفور ، نقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى دمياط التخصصى و أمر اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة،



