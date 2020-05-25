وجدوها جثة متعفنة.. دفن مسنة توفت داخل منزلها بدمياط

صرحت النيابة العامة بدمياط، بدفن جثة مسنة عثر عليها داخل منزلها في حالة تعفن بعد ان تبين بالفحص المبدئي انه لايوجد شبه جنائية وان الوفاة طبيعية.
تعود وقائع الحادث ،عندما عثر أهالى منطقة شط جريبة التابعة لدائرة قسم شرطة ثان دمياط ، مساء الأحد، على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بقرية شط جريبة حيث تسكن بمفردها.
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وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة سيدة مسنة تدعى سنية الجنيدى 73 سنة في حالة تعفن ولايوجد من الفحص الاولى وجود شبه جنائية .
على الفور ، نقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى دمياط التخصصى و أمر اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة،
تحرر محضر بالواقعة حمل 17571 إدارى قسم شرطة ثان دمياط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى صرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويها.