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فن

نانسي تطرح كليب أغنية غاليين.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:01 ص
نانسي
نانسي
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آيه عاطف
طرحت المطربة الشابة نانسي، فيديو كليب أغنية جديدة لها بعنوان "غاليين"، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بـ Free Music - Nasr Mahrous، على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"في حد لما يروح .. ياخد حلاوة الروح والنور من الأحلام .. في حد لما يغيب .. لا تحس بعده حبيب ولا تضحك الأيام وقليلين اللي في حياتنا مأثرين فينا .. متعشقين في القلب والروح والعينين .. غاليين ومش متعوضين .. غاليين أوي علينا .. غاليين .. غاليين .. والله العظيم غاليين".

في حد لما يروح .. تلقاك ضعيف مجروح والوحدة ستر عليك.. في حد لما يغيب .. بتخاف تعيش فـتسيب روحك تهون في عينيك .. وقليلين اللي في حياتنا مأثرين فينا".

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"غاليين"  كلمات: رومانيا، والحان: محمد رحيم، وتوزيع موسيقى: كريم أسامه، والفيديو كليب من إخراج: محمد القاضي.
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