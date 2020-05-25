إصابة وزيرة سودانية بكورونا.. جرائم تركية في الأراضي الليبية.. ما تناولته الصحف الاماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة اليوم الإثنين الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي، والإقليمي والدولي، كما ركزت على الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، من مختبرات الأبحاث إلى اقتناء المعدات الأكثر تطوّرًا والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، يتيح وباء كورونا المستجد «كوفيد 19» لإمارة دبي استعراض واستخدام آخر تطوراتها العلمية والتكنولوجية لاحتواء الفيروس وتقديم نفسها نموذجًا في إدارة الأزمة.





ومن مصر، أعلنت مصر تسجيل 752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا من 727 حالة في اليوم السابق. لكن العدد المسجل اليوم يقل عن الذروة التي وصلت إليها الإصابات يوم الجمعة وبلغت 783 .





ومن السودان، أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، ولاء البوشي، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.





وفي فلسطين، أعيد فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس المحتلة، أمس، مع الالتزام بإجراءات السلامة. وكان رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس، أصدروا بيانًا أعلنوا من خلاله إعادة فتح الكنيسة، على أن يكون مشروطًا بوجود حتى 50 شخص كحد أقصى، إضافة للحفاظ على إجراءات السلامة، مشدّدين على ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين، وتجنب العبادة التي ينطوي عليها الاتصال الجسدي كلمس وتقبيل الأحجار، والأيقونات، والملابس والعاملين في الكنيسة، فضلًا عن التقيّد بالتعليمات المتبعة.





وفي السودان، رغم حظر السلطات السودانية أداء صلاة عيد الفطر في المساجد، في ظل تفشي وباء كورونا، خرق المئات في الخرطوم الحظر وخرجوا لأداء الصلاة.





ومن السعودية، توفي الحارس الشخصي ورفيق الملوك في المملكة العربية السعودية سعدي بن شنيبر عن عمر يناهز 96 عامًا، في السادس والعشرين من رمضان هذا العام.





وفي ليبيا، عبرت أطراف إقليمية ودولية عن مخاوفها من أن يتعمد مرتزقة أردوغان وحلفاؤهم من مسلحي الجماعات الإرهابية ارتكاب جرائم جديدة في حق المدنيين في مناطق غرب ليبيا، في الوقت الذي أعرب فيه مراقبون لـ«البيان» عن مخاوف من استعمال القوات التركية غازات محرمة دوليًا ضد المناطق الآهلة بالسكان في محاولة لإلصاق التهمة بالجيش الوطني الليبي، على غرار ما سبق أن قامت به ميليشيات موالية لتركيا في شمال سوريا.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مجددًا إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا، والانخراط في حوار سياسي برعاية أممية لحقن دماء الليبيين، منددًا بالتدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، فيما قال الناطق باسم الجيش الليبي،اللواء أحمد المسماري، أمس، إن القوات الجوية بدأت باستعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية.





فيما بدأت، مساء أمس الأحد، محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليصبح أول رئيس وزراء في السلطة يخضع لمحاكمة جنائية في تهم تتعلق بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وأرجئت المحاكمة بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس المحتلة، في وقت منعت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أعدادًا كبيرة من المصلين من الوصول للصلاة في الحرم الإبراهيمي، في الخليل، وتم اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتدت قوات الاحتلال على مصلّين حاولوا الوصول إلى أبواب المسجد الأقصى، لأداء صلاة عيد الفطر فيه، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم كبار في السن.





وحول كورونا، انخفض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، امس الأحد، إلى 99,5 ألف إصابة مقابل أكثر من 108 آلاف، أمس الأول السبت، لتبلغ الحصيلة 5.327.680.





كما قالت وزيرة الإعلام في زامبيا، دورا سيليا، إن الفحوص أثبتت أنها تحمل فيروس كورونا دون أن تظهر عليها أعراضه، وإنها وضعت نفسها في عزل صحي.





ومن صحيفة الاتحاد، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظرًا على حركة السفر القادمة من البرازيل إلى الولايات المتحدة .











