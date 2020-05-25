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محافظات

الملاهي الشعبية تفتح أبوابها فى الشارع للأطفال ثانى أيام العيد بشبرا الخيمة

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:16 ص
ملاهى شعبية
ملاهى شعبية
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إبراهيم الهوارى
شهدت بعد القرى والمناطق بمحافظة القليوبية  ثانى أيام العيد خروج الأطفال على فترات للهو في الشارع والاحتفال ببهجة العيد في محيط منازلهم وشوارعهم، كما قام احد الأشخاص بمنطقة حى شرق شبرا الخيمة بفتح ملاه شعبية فى الشارع مخالفا القرارات الاحترازية والوقائية الخاصة بتفشى فيروس كورونا المستجد.


من ناحية اخرى شهدت مناطق الكورنيش ببنها وحدائق القناطر حالة من الهدوء فى ثانى ايام العيد حيث لم تشهد هذه المناطق اى تجمعات او احتفالات بالعيد.

من جانبه قال عيدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات بغرض تنفيذ حظر الدخول تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.
وأضاف المحافظ انه تم التنسيق ايضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا مؤكدا إن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة الكورنيش ببنها والقناطر علي مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم.

كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا علي سلامة المواطنين.

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة وووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.
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