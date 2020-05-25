AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 761 جنيها

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:01 م
ذهب
ذهب
Advertisements
امنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الذهب بـــ محالات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم، الأثنين، في ثاني أيام عيد الفطر، بدون أي تغيير منذ نهاية الأسبوع الماضي تقريبا.

وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم، نحو  761 جنيها كأعلى سعر له، وكذلك سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 870 جنيها.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 870 جنيها للجرام.

اقرأ أيضا: 
سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 761 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 652 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6088 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يستقر في نهاية التعاملات اليوم.. وعيار21 بـ 699 جنيهًا

استقرار الذهب في مستتهل تعاملات اليوم

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 730جنيها و 24 بـ834

الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم

استقرار الذهب في مستهل التعاملات.. اليوم

استقرار الذهب في مستهل التعاملات

ترشيحاتنا

يسرا: كان نفسي أبقى أم

ترقب في الاهلي لموقف الكاف من لافتات نادي القرن الأفريقي

كلام نهائي.. بريطانيا تطمئن مواطنيها: علاج كورونا سيكون متاحا في سبتمبر المقبل

أسعار الأسماك خلال ثانى أيام عيد الفطر

فيديوهات إعدام عشماوي ومسلسل الاختيار تستفز الإخوان وتدفعهم لزج محمد علي مجددا

بعد الدورى الانجليزي .. لاعبون تورطوا في فضائح جنسية ابرزهم رونالدو وورده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق غواصة نووية جديدة.. صور

تعرف على مواصفات واسعار إم جي 5 mg بعد آخر تخفيض| صور

مني زكى و يسرا الأبرز.. شاهد أجمل إطلالات المشاهير في عيد الفطر