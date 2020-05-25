لجنة تدخل سريع لمواجهة مخالفات البناء في القاهرة الجديدة

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل (طوارئ ) برئاسة نائب رئيس جهاز طوال أيام إجازة عيد الفطر، وتم وضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.





كما وجه المهندس أمين غنيم ، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وفى ذات السياق أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، على مواصلة الجهود المبذولة فى تطهير وتعقيم مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة ( الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية ).



