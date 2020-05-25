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أخبار العالم

أبرزها إغلاق أحياء العاصمة بغداد .. كورونا أجبر الحكومة على هذه الإجراءات

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:04 م
كورونا يهدد العراقيين
كورونا يهدد العراقيين
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قسم الخارجي
في إطار مكافحتها لإنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، أعلنت السلطات العراقية عن عدد من القرارات الجديدة، التي تهدف للحد من تحركات المواطنين في الشوارع، وبقائهم في المنازل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقررت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، إغلاق أحياء  العاصمة بغداد وتقطيعها بالكتل الخرسانية، وذلك في تشديدٍ منها لاجراءات حظر التجوال الصحي، لوقف المرض بأي طريقة.

ويعني القرار منعًا للتجوال والانتقال بين أحياء العاصمة، ما يعني منع أي تنقلات أو أنشطة من قبل المواطنين.

كما قررت الحكومة إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين في إطار سعيها للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا. 

ووفق منصة وورلد ميتر، بلغ عدد المصابين بالفيروس في العراق 4469 مصابًا، بينما لم تتجاوز أعداد المتوفين حاجز ال200.
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