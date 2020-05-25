وزارة الصحة الكويتية تعلن عن انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن حصيلة جديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد ، بأقل من الأعداد التي سجلتها خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرت صحف كويتية.





وذكرت الوزارة إنه جرى تسجيل 665 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، بأقل من أعداد الأيام السابقة التي كانت مابين الـ 800 والـ 900، هذا فضلا عن تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل المجموع من المتوفين 165.





كما أعلنت الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة.





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وتجاوزت أمس الإصابات في الكويت الـ 20 ألفًا، وبلغت اليوم الحصيلة الجديدة، 21967 ألفا، أي أن العدد بحلول الغد إذا استمرت وتيرة الإصابات فسيتجاوز الـ22 ألف.





ونبهت السلطات الكويتية على المواطنين والمقيميين بضرورة البقاء في المنازل واتباع تدابير الحماية الاجتماعية والتباعد لمكافحة تفشي الفيروس القاتل.





ومنعت البلاد التجمعات وأقام الناس شعائر صلاة العيد الفطر المبار في منازلهم.



