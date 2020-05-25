الفيفا يهنئ سيد معوض بعيد ميلاده الـ41: عيد ميلاد سعيد

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ، سيد معوض نجم الاسماعيلي والاهلي ومنتخب مصر السابق ، ومدرب الفراعنة الحالي بعيد ميلاده .
ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر ، " عيد ميلاد سعيد، نجم منتخب مصر السابق وعضو الجهاز التدريبي الحالي سيد معوض يتم عامه الـ41 " .
وأضافت ، "بطل كأس أفريقيا 2008 و2010، وشارك في كأس القارات 2009، ومع النادي الأهلي شارك في كأس العالم للأندية 2008 و 2012، وبطل دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وبطل السوبر الأفريقي 3 مرات".
ويتواجد سيد معوض ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة.
وانضم سيد معوض لصفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي خلال عام 2008 ويمضي معه 6 سنوات حتى الاعتزال في موسم 2014.