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أخبار البلد

أهم الأخبار.. هل عزَل عمرو دياب نفسه عن دينا الشربيني.. حميات سوهاج: خلطة العسل وحبة البركة والبابونج لعلاج كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:25 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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عمرو خليفة
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم، الاثنين 25 - 5 - 2020، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:


رغم أن مدينة ووهان الصينية كانت بؤرة تفشي وباء كورونا في العالم، إلا أن الصين كانت أول دولة تعلن تعافيها من الفيروس لتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.


تتابع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تفعيل تقديم جميع الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا المستجد بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، والتي بدأت بالفعل في ٣٢٠ مستشفى عاما ومركزيا على مستوى الجمهورية تباعًا لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.


تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 25 مايو 2020، في الأسواق العالمية، مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن.


ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 25 مايو 2020 في الأسواق العالمية، وذلك بعد أن أدت المخاوف من مواجهة بين أكبر اقتصادين عالميين "الولايات المتحدة  الأمريكية والصين" بشأن الحريات المدنية في هونج كونج لتأجيج الطلب على عملات الملاذ الآمن.


ترددت بعض الأنباء مؤخرا تؤكد أن النجم عمرو دياب قام بعزل نفسه عن زوجته الفنانة دينا الشربيني وذلك بعد اكتشاف اصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بـ كورونا وحجزها في احد مستشفيات العزل في الاسماعيلية.


قالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي انها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا تلقت دعوات المصريين من كل مكان في العالم بصورة مؤثرة.


قال الدكتور عمرو الرشيدي، مدير مستشفي حميات سوهاج، ان هناك خلطة تم تجربتها لعلاج مصابي كورونا داخل المستشفى وتم شفاء 3 حالات بعد تناولهم تلك الخلطة.


هاجم المصريون الفيديو الجديد الذي طل فيه المقاول الهارب محمد علي وهو يهاجم فيه سياسة الدولة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمواجهة الفيروس والحفاظ على حياه المواطنين، حيث أدرك الشعب أن الجماعة الإرهابية بدأت بالاستعانة بالمقاول الفاشل لمحاولة إعادة إحيائه لتغطية عجزها في تنفيذ مخططاتها بعد سقوط خليتها الإعلامية، وكذلك بعدما استفزهم فيديوهات إعدام هشام عشماوي ومسلسل الاختيار الذي أظهر مدى بطولات الجيش المصري.


لم تمنع أزمة كورونا من دخول زوجين سعوديين العش الذهبي، فعلى الرغم من قيود الفيروس اللعين إلا أن الجائحة أدت إلى ابتكار طرق للزواج أو استحداث طرق غير معهودة من قبل على مستوي العالم كان آخرها عروسين بمكة المكرمة.
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