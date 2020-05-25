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منوعات

بالكمامة والمطهر وقياس الحرارة.. الملاهي الليلية في الصين تستعيد نشاطها

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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مريم صليب
رغم أن مدينة ووهان الصينية كانت بؤرة تفشي وباء كورونا في العالم، إلا أن الصين كانت أول دولة تعلن تعافيها من الفيروس لتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.
 
وأعلنت وكالة "رويترز"، أن الملاهي الليلية في الصين تستعيد نشاطها الطبيعي بالتدريج في الأيام المقبلة، وأن الحياة بأكملها في الصين تعود لطبيعتها خاصة بعد عودة الدراسة والعمل في المؤسسات الحكومية. 

وأوضحت الوكالة، أن التواجد في الملاهي الليلية سيلزم على المواطنين استخدام الكمامة والمطهرات وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن الحكومة ستضع تلك التعليمات شرطا لدخول الملاهي الليلية، والسينمات والأماكن الترفيهية. 

وأكدت الوكالة، أنه سيكون جهاز قياس درجة حرارة الجسم متواجد مع أفراد الأمن في تلك الأماكن، إضافة إلى التأكد من وجود الكمامة والمطهر. 

كما أشارت إلى أنه تم استبدال الكؤوس الزجاجية بأخرى بلاستيكية ليتم التخلص منها ولا يتداولها المواطنين حتى لا يتفشى الوباء. 

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