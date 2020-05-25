فى 30 دقيقة .. قصة أسرع وأغرب زواج بالسعودية

لم تمنع أزمة كورونا من دخول زوجين سعوديين العش الذهبي، فعلى الرغم من قيود الفيروس اللعين إلا أن الجائحة أدت إلى ابتكار طرق للزواج أو استحداث طرق غير معهودة من قبل على مستوي العالم كان آخرها عروسين بمكة المكرمة





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الأول من نوعه فى السعودية









لم تعهد المملكة العربية السعودية من قبل فكرة الزواج فى الصباح حتى فاجأت محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ صباح أول أيام عيد الفطر المبارك بمراسم زواج فى الصباح الباكر ليكون أول زواج يُقام في مثل هذا التوقيت، وقد يكون الأول من نوعه على مستوى المملكة، امتثالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.









حضور ثلاثة أشخاص





وكما حرم كورونا الجميع من تبادل التهنئة ومشاركة المناسبات من قرب، أقيمت مراسم الزفاف فى حضور ثلاثة أشخاص فقط، هم "العريس، وشقيقه، ووالد العروسة"، وذلك بمركز ربوع العين بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة تنفيذا للإجراءات الإحترازية.









زواج فى 30 دقيقة





وقوبلت الفكرة الجديدة للزواج فى السعودية بترحيب، حيث قال إبراهيم بن برسيس المتعاني لـ "سبق" المحلية، إن زواج شقيقه كان مقررًا في الثالث من شوال الجاري، غير أن ما فرضته جائحة كورونا والتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس والمتمثلة في الابتعاد عن المخالطة والمناسبات الاجتماعية، أدى إلى إقامة الزواج بهذه الكيفية في الصباح الباكر، دون تكاليف أو تجمعات امتثالًا للأوامر والتعليمات.



