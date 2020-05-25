الكعبة بلا ظل.. ظاهرة فلكية في السعودية رابع أيام العيد

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وحول تفاصيل الظاهرة، قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن ظل الكعبة سيختفى تمامًا ويصبح ظل الزوال صفرًا وهو التعامد الأول من اثنين هذه السنة وستحدث الظاهرة وقت الظهر بالمسجد الحرام الساعة 12:18 ظهرًا (9:18 صباحًا بتوقيت جرينتش) وتكون الشمس على ارتفاع 90 درجة.





وأرجعت الجمعية سبب حدوث الظاهرة، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.





وأشار تقرير صادر عن الجمعية الفلكية، إلى أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.





وتابع التقرير: تعتبر ظاهرة التعامد من الطرق الفلكية التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل فى دقتها عن تطبيقات الهواتف الذكية



