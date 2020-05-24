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أخبار العالم

الصحة السعودية : 2399 إصابة جديدة بـ كورونا.. وتعافي 2284

الأحد 24/مايو/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2399 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 21% منهم إناث و79% ذكور، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 72560.


وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي في الإفادة اليومية حول مستجدات كورونا، وفقا لقناة "العربية الحدث" الاخبارية انه تم تسجيل 2284 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 43520.


وقال المتحدث إن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغ 390 بعد تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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