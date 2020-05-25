فيديو جراف.. إجراءات صارمة فى السعودية خلال العيد

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فرضت المملكة قائمة جديدة من العقوبات والغرامات لانتهاك اجراءات حظر التجول والتجمع خلال ايام العيد حيث وصلت عدد الاصابات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تسجيل 856 إصابة جديدة من أصل 2642 إصابة جديدة في عموم البلاد أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 67719 حالة.بدأت السعودية منذ الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي من مساء أمس، الجمعة، تطبيق قرار منع التجول الكلي، الذي يسري خلال أيام عيد الفطر وحتى الأربعاء المقبل، في إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».





بدأت السعودية منذ الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي من مساء أمس، الجمعة، تطبيق قرار منع التجول الكلي، الذي يسري خلال أيام عيد الفطر وحتى الأربعاء المقبل، في إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».





ونستعرض المزيد من المعلومات عن عقوبات السعودية التي تفرضها لكل من ينتهك قانون واجراءات جظر التجول والتجمع من خلال الفيديوجراف التالي.















