بعد شفاء 3 حالات.. حميات سوهاج: خلطة العسل وحبة البركة والبابونج علاج لـ كورونا

قال الدكتور عمرو الرشيدي، مدير مستشفي حميات سوهاج ، ان هناك خلطة تم تجربتها لعلاج مصابي كورونا داخل المستشفى وتم شفاء 3 حالات بعد تناولهم تلك الخلطة.

وقال الرشيدي ان الخلطة عبارة عن " 20جرام عسل نحل و٢ جرام زيت حبة البركة و١جرام بابونج" يتم خلطهم واضافتهم على نصف كوب ماء ساخن”، وتكون الجرعة مرتين يوميًا صباحا ومساءً لمدة شهر.

وكد الرشيدي، ان الخلطة يتم اعطاءها للمصابين بفيروس كورونا بالإضافة الي الأدوية المقررة في بروتوكول وزارة الصحة، وليس يتم منح المرضي تلك الخلطة فقط، لافتا الي ان الخلطة أظهرت نتائج جيدة، ويتم منح جميع المترددين علي المستشفى تلك الخلطة.

واكد ان مستشفي الحميات هي مستشفي إحالة وليست مستشفي عزل، ونصح باستخدام الخلطة من قبل جميع المواطنين موضحًا انها ستُقلل الاحتياج إلى العزل الصحي بالمستشفيات، لانها تعمل علي تقوية جهاز المناعة وتمنع من دخول فيروس كورونا للجم.

واكدف ان الخلطة حصل عليها من استاذ مساعد في الكيمياء الحيوية، يعمل في المملكة العربية السعودية، بعد ان تم تجربتها علي مرضي في المدينة المنورة، وانه بمجرد استخدامها في مستشفي الحميات تم شفاء 3 حالات من فيروس كورونا، مؤكدا انه شخصيا يتناول تلك الخلطة صباحا ومساءً

اقرا ايضا

إصابة معاون عضو هيئة تدريس بمستشفى سوهاج الجامعي بفيروس كورونا

وأضاف الرشيدي انه لتحضير كميات كبيرة من الخلطة يتم إضافة 100 جرام من زيت حبة البركة و100 جرام من البابونج الي نصف كيلو عسل نحل نقي ويتم اخذ ملعقة واضافتها لنصف كوب ماء دافئ ويتم شربها صباحا ومساءً، مؤكدا ان الخلطة تقي الغير مصابين بكورونا وتمنع دخول الفيروس للجسم.

وناشد الرشيدي المواطنين باستخدام تلك الخلطة بشكل يومي لمدة شهر للوقاية من فيروس كورونا.