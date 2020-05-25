بعد إصابتها بـ كورونا ..كيف قضت رجاء الجداوي أول ليلة في مستشفي العزل

قلق وترقب وتمني بالشفاء، مشاعر مزدوجة ومتباينة شعرت بها الفنانة القديرة رجاء الجداوي ، والتي قضت امس الاحد، ليلتها الاولي بمستشفي العزل بابو خليفة بمحافظة الاسماعيلية بعد اصابتها بكورونا.





أكدت مصادر من قسم التمريض بمستشفي العزل بابو خليفة ان حالة الفنانة رجاء الجداوى استقرت بعد استقبالها في حالة شبه حرجة وإصابتها بارتفاع شديد في درجة الحرارة، ليلة عيد الفطر المبارك.









واضافت المصادر ان الفنانة رجاء الجداوى تلقت اتصالات هاتفية من نجلتها اميرة وعدد من الاقارب وتبادلت معهم الحديث لتؤكد استقرار حالتها، كما أوضحت المصادر علي ارتفاع معنوياتها بعد تحسن الحالة وانها من الشخصيات المحبة للحياة.





واشارت المصادر الي تخصيص حجرة ٢١٢ بالدور الثاني، قسم ال vip بمستشفي العزل بابو خليفة للفنانة القديرة.





ونشرت الجداوي عبر صفحتها الشخصية منشورا تدعو بالشفاء لها من فيروس كورونا من اجل أحفادها، كما نشرت صور عائلية تجمعهم سويا.