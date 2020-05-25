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توك شو

قبل إعلان إصابتها بـ كورونا.. ماذا قالت الفنانة رجاء الجدواي؟.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:34 ص
رجاء الجدواي
رجاء الجدواي
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عبد العزيز جمال
أشادت الفنانة رجاء الجداوي بالطفل آدم المشارك معها في مسلسل "لعبة النسيان".
 
وتابعت الفنانة رجاء الجداوي  في مداخلة مصورة لها عبر تطبيق  زووم مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج القاهرة الآن، قبل إعلان إصابتها بفيروس كورونا أمس  :"معايا عبقري صغير اسمه آدم ممثل عبقري كتبتله على انستجرام ..إلى العبقري الصغير آدم أنا سعيدة جدا اني بشتغل معاك".

وأضافت :"معانا بنوتة أول مرة تمثل اللي عاملة دور تمارا موهوبة وجميلة جدا وأول مرة تقف قدام الكاميرا لكن أحاسيس مظبوطة وأداء رائع جدا".

واستكملت:" معانا نجوم كبيرة جدا مثل دينا الشربيني وعلى قاسم ومحمود قابيل وأسماء جلال والعبقري الصغير".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، طمأنت جمهورها من خلال رسالة أرسلتها إليهم، عن طريق الإعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كما أكدت مصادر بمستشفى أبو خليفة للحجر الطبي بمحافظة الإسماعيلية  استقرار حالة الفنانة رجاء الجداوى بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إنه  تم تخصيص الحجرة ٢١٢ بالدور الثاني في قسم الـvip لها، وآخرى في العناية المركزة تحسبًا لأي طاريء. 





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