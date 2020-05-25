إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة بتسمم غذائي في سوهاج





وتلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج العام، بوصول كل من (إنتصار.ر.ا - 27 عاما ربة منزل)، وأطفالها (كريم.ا.ص - 8 سنوات)، و(راية - 5 سنوات )، و(محمد - عامين)، ويقيمون بناحية باجا مصابين حالة إعياء وقيئ عقب تناول طعام فاسد.





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وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام معد بالمنزل، ما أدى لحدوث إصابتهم، ونفت الشبهة الجنائية.





وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.