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حوادث

إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة بتسمم غذائي في سوهاج

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج العام 3 أطفال ووالدتهم مصابين بتسمم غذائي، عقب تناولهم طاعم فاسد بمنزلهم بقرية باجا دائرة مركز سوهاج. 

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج العام، بوصول كل من (إنتصار.ر.ا - 27 عاما ربة منزل)، وأطفالها (كريم.ا.ص - 8 سنوات)، و(راية - 5 سنوات )، و(محمد - عامين)، ويقيمون بناحية باجا مصابين حالة إعياء وقيئ عقب تناول طعام فاسد.


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وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام معد بالمنزل، ما أدى لحدوث إصابتهم، ونفت الشبهة الجنائية. 


وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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