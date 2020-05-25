هاني رمزي يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك.. شاهد

هنأ الفنان هاني رمزي متابعيه بعيد الفطر المبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر هاني رمزي صورة له عبر انستجرام وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنتم بخير وسعادة #عيد_فطر#عيد_سعيد".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت كالآتي: "وانت بالف خير وسلامة يا نجم" .. و"وانت بالصحة والسلامة" ..و"عيد فطر سعيد عليك".





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كانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.





وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي أحبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.