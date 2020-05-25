رئيس شركة بوتاجاسكو: المستودعات تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد





وفى سياق آخر أعلن اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامى 2020-2035 ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليًا مراجعتها نهائيًا تمهيدًا لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقب