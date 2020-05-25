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اقتصاد

رئيس شركة بوتاجاسكو: المستودعات تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:05 م
رئيس شركة بوتاجاسكو
رئيس شركة بوتاجاسكو خلال الزيارة
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مايكل عياد
زار المهندس عمرو المتولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو بعض مستودعات القاهرة الكبرى خلال أيام العيد للاطمئنان على توافر أسطوانة البوتاجاز في المستودعات وتأكد جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مستودعات التوزيع أثناء ساعات العمل.

وأكد المتولى ، أن جميع مستودعات الشركة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد.
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وتوزع شركة بوتاجاسكو حوالي ٢٦٥ ألف أسطوانة يوميًا بنسبة تقدر بحوالي ٢٨٪ من إجمالي الموزع على محافظات الجمهورية.

قامت الشركة بتوزيع حوالي ٢٤ مليون أسطوانة خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠.

وفى سياق آخر أعلن اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامى 2020-2035 ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليًا مراجعتها نهائيًا تمهيدًا لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقب
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