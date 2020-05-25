الصورة بتعبر عن تعب و شقى سنين .. أول تعليق من تامر حسني على حفل العيد





علق الفنان تامر حسنى على الصورة قائلا : الصوره دي بالنسبالي مش صورة طبيعية وهتعدي لأ، دي بتعبر عن تعب وشقى وإجتهاد سنين عشان أنوّل شرف الغناء عند الهرم أعظم وأعرق معالم بلدي مصر والعالم كله.





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وأكمل: "الحقيقه اختياري للمكان دا بعتبره شرف عظيم وترقيه كبيره ليا ولتاريخي الفني وفعلًا كان حلم منذ طفولتي أن أغني أمامه وكنت أكتفي بالتصوير أمام الهرم فقط وظّل الحلم محفور في قلبي ووجداني حتى حققته الحمدلله شكرًا مصر شكرًا شعب مصر شكرًا كل جماهير الوطن العربي شكرًا للعرب المغتربين والجماهير الأجنبيه اللي تابعتني وتابعت أعمالي ولغتي العربيه رغم عدم فهمهم لها بشكر كل الشكر الشركه المُتحده للخدمات الإعلاميه و شركة we و إدارة zed park و شركة تذكرتي وبشكر كل من أشرف على إخراج الحفل بهذا الشكل الراقي المخرج الكبير هاني لطفي و...



و أ/ عمرو عاكف و شركته الخارقه

و المنتير الرائع / محمد فؤاد

و مدير التصوير الكبير أ/ مارك عوني

و مهندس الديكور الراقي أ/احمد عباس





وقدي الشكر لكل من صاحب النقله النوعيه والفنيه العظيمه في هندسة الصوت اللي وصل بيها لأعلى جوده ممكن تحصل في تاريخنا الفني المهندس المصري المذهل ((ياسر أنور ))و كل الشكر للمهندس المبدع أحمد عبد القادر و فريق عملي الغالي الحبيب و فرقتي الموسيقيه الأساتذه الكبار واصدقاء العمر، شكرًا اخي الاكبر حسام حسني شكرًا شركة TH شكرًا تامر يحيى / رامي مسعد / هاله عمر على مجهودهم الخارق.. كل الشكر للأستاذ تامر مرسي اللي أمتع المصريين السنه دي بكل المعاني شكرًا بلدي مصر أم الدنيا على هذا الشرف العظيم.

قدم الفنان تامر حسني نصائح لجمهوره لاستغلال أوقاتهم في وقت حظر التجول ، موضحا أنه تعامل مع الحظر كانه شهر رمضان في كل شئ خاص بحياته.

وقال تامر حسني خلال لقائه مع الإعلاميه شيرين حمدي على قناة ON إن حظر التجول كان به شئ ايجابي أن يتواجد بالمنزل وقت أطول مع زوجته وأولاده، مشيرا إلى أنه قام بتصليح أشياء كثيرة في حياته خلال الفترة الأخيرة.

