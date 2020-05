الصورة بتعبر عن تعب و شقى سنين .. أول تعليق من تامر حسني على حفل العيد

View this post on Instagram

الصوره دي بالنسبالي مش صوره طبيعيه و هتعدي لأ ، دي بتعبر عن تعب و شقى و إجتهاد سنين عشان أنوّل شرف الغناء عند الهرم أعظم و أعرق معالم بلدي مصر و العالم كله ، الحقيقه إختياري للمكان دا بعتبره شرف عظيم و ترقيه كبيره ليا و لتاريخي الفني و فعلًا كان حلم منذ طفولتي أن أغني أمامه و كنت أكتفي بالتصوير أمام الهرم فقط و ظّل الحلم محفور في قلبي و وجداني حتى حققته الحمدلله شكرًا مصر شكرًا شعب مصر شكرًا كل جماهير الوطن العربي شكرًا للعرب المغتربين و الجماهير الأجنبيه اللي تابعتني و تابعت أعمالي و لغتي العربيه رغم عدم فهمهم لها بشكر كل الشكر الشركه المُتحده للخدمات الإعلاميه و شركة we و إدارة zed park و شركة تذكرتي و بشكر كل من أشرف على إخراج الحفل بهذا الشكل الراقي المخرج الكبير هاني لطفي و أ/ عمرو عاكف و شركته الخارقه و المنتير الرائع / محمد فؤاد و مدير التصوير الكبير أ/ مارك عوني و مهندس الديكور الراقي أ/احمد عباس و شكر خااااااص جدًا لصاحب النقله النوعيه و الفنيه العظيمه في هندسة الصوت اللي وصل بيها لأعلى جوده ممكن تحصل في تاريخنا الفني المهندس المصري المذهل ((ياسر أنور ))و كل الشكر للمهندس المبدع أحمد عبد القادر و فريق عملي الغالي الحبيب و فرقتي الموسيقيه الأساتذه الكبار واصدقاء العمر، شكرًا اخي الاكبر حسام حسني شكرًا شركة TH شكرًا تامر يحيى / رامي مسعد / هاله عمر على مجهودهم الخارق كل الشكر للأستاذ تامرمرسي اللي أمتع المصريين السنه دي بكل المعاني شكرًا بلدي مصر أم الدنيا على هذا الشرف العظيم