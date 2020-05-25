AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الصورة بتعبر عن تعب و شقى سنين .. أول تعليق من تامر حسني على حفل العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:49 م
تامر حسنى
تامر حسنى
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان تامر حسنى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صوره جديدة.

علق الفنان تامر حسنى على الصورة قائلا : الصوره دي بالنسبالي مش صورة طبيعية وهتعدي لأ، دي بتعبر عن تعب وشقى وإجتهاد سنين عشان أنوّل شرف الغناء عند الهرم أعظم وأعرق معالم بلدي مصر والعالم كله.

اقرأ أيضا: 

وأكمل: "الحقيقه اختياري للمكان دا بعتبره شرف عظيم وترقيه كبيره ليا ولتاريخي الفني وفعلًا كان حلم منذ طفولتي أن أغني أمامه وكنت أكتفي بالتصوير أمام الهرم فقط وظّل الحلم محفور في قلبي ووجداني حتى حققته الحمدلله شكرًا مصر شكرًا شعب مصر شكرًا كل جماهير الوطن العربي شكرًا للعرب المغتربين والجماهير الأجنبيه اللي تابعتني وتابعت أعمالي ولغتي العربيه رغم عدم فهمهم لها بشكر كل الشكر الشركه المُتحده للخدمات الإعلاميه و شركة we و إدارة zed park و شركة تذكرتي وبشكر كل من أشرف على إخراج الحفل بهذا الشكل الراقي المخرج الكبير هاني لطفي و...
و أ/ عمرو عاكف و شركته الخارقه
و المنتير الرائع / محمد فؤاد
و مدير التصوير الكبير أ/ مارك عوني
و مهندس الديكور الراقي أ/احمد عباس

وقدي الشكر  لكل من  صاحب النقله النوعيه والفنيه العظيمه في هندسة الصوت اللي وصل بيها لأعلى جوده ممكن تحصل في تاريخنا الفني المهندس المصري المذهل ((ياسر أنور ))و كل الشكر للمهندس المبدع أحمد عبد القادر و فريق عملي الغالي الحبيب و فرقتي الموسيقيه الأساتذه الكبار واصدقاء العمر، شكرًا اخي الاكبر حسام حسني شكرًا شركة TH شكرًا تامر يحيى / رامي مسعد / هاله عمر على مجهودهم الخارق.. كل الشكر للأستاذ تامر مرسي اللي أمتع المصريين السنه دي بكل المعاني شكرًا بلدي مصر أم الدنيا على هذا الشرف العظيم.

قدم الفنان تامر حسني نصائح لجمهوره لاستغلال أوقاتهم في وقت حظر التجول، موضحا أنه تعامل مع الحظر كانه شهر رمضان في كل شئ خاص بحياته.

وقال تامر حسني خلال لقائه مع الإعلاميه شيرين حمدي على قناة ON إن حظر التجول كان به شئ ايجابي أن يتواجد  بالمنزل وقت أطول مع زوجته وأولاده، مشيرا إلى أنه قام بتصليح أشياء كثيرة في حياته خلال الفترة الأخيرة.

View this post on Instagram

الصوره دي بالنسبالي مش صوره طبيعيه و هتعدي لأ ، دي بتعبر عن تعب و شقى و إجتهاد سنين عشان أنوّل شرف الغناء عند الهرم أعظم و أعرق معالم بلدي مصر و العالم كله ، الحقيقه إختياري للمكان دا بعتبره شرف عظيم و ترقيه كبيره ليا و لتاريخي الفني و فعلًا كان حلم منذ طفولتي أن أغني أمامه و كنت أكتفي بالتصوير أمام الهرم فقط و ظّل الحلم محفور في قلبي و وجداني حتى حققته الحمدلله شكرًا مصر شكرًا شعب مصر شكرًا كل جماهير الوطن العربي شكرًا للعرب المغتربين و الجماهير الأجنبيه اللي تابعتني و تابعت أعمالي و لغتي العربيه رغم عدم فهمهم لها بشكر كل الشكر الشركه المُتحده للخدمات الإعلاميه و شركة we و إدارة zed park و شركة تذكرتي و بشكر كل من أشرف على إخراج الحفل بهذا الشكل الراقي المخرج الكبير هاني لطفي و أ/ عمرو عاكف و شركته الخارقه و المنتير الرائع / محمد فؤاد و مدير التصوير الكبير أ/ مارك عوني و مهندس الديكور الراقي أ/احمد عباس و شكر خااااااص جدًا لصاحب النقله النوعيه و الفنيه العظيمه في هندسة الصوت اللي وصل بيها لأعلى جوده ممكن تحصل في تاريخنا الفني المهندس المصري المذهل ((ياسر أنور ))و كل الشكر للمهندس المبدع أحمد عبد القادر و فريق عملي الغالي الحبيب و فرقتي الموسيقيه الأساتذه الكبار واصدقاء العمر، شكرًا اخي الاكبر حسام حسني شكرًا شركة TH شكرًا تامر يحيى / رامي مسعد / هاله عمر على مجهودهم الخارق كل الشكر للأستاذ تامرمرسي اللي أمتع المصريين السنه دي بكل المعاني شكرًا بلدي مصر أم الدنيا على هذا الشرف العظيم

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تامر حسني يوجه تحية للأطباء والممرضين

الأصل مصري.. إعلان شركة We الجديد مع تامر حسني

«أورا ديفلوبرز» توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

نجلاء بدر للجمهور: بحبكم أوى وبستمد نجاحي منكم.. فيديو

ترشيحاتنا

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا

زكاة المال على الوديعة البنكية.. دار الإفتاء توضح كيفية حسابها

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

بعد أزمة ضحايا الجيش الأبيض..أطباء مستشفيات التأمين الصحي يوجهون رسالة لـ الشعب المصري.. ماذا قالوا

الكعبة بلا ظل.. ظاهرة فلكية في السعودية رابع أيام العيد

AdvertisementS

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد يوم من إصابتها بـ كورونا

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طبيب المنيرة المتوفى بـ كورونا

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

محمد ممدوح ينفعل بسبب الجدال بين إصابة الفنانة رجاء الجداوى ووفاة طبيب بفيروس كورونا

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

ظهرت في ليلة القدر.. تعرف على سر ظهور هالة ملونة حول الشمس.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

غاب البشر وحضرت الطبيعة .. ظواهر تتعرض لها الكعبة في زمن كورونا

الأهلي يعلن إصابة وائل عزت بفيروس كوورنا.. والخطيب يطمئن عليه

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاء من نوع خاص .. بطل الاختيار يزور قبر الشهيد علي السيد.. صور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في العالم .. صور

بعد تزايد الحالات.. كيف تحصن جسمك ضد كورونا؟