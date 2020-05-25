تامر حسني يشعل مسرح الصوت والضوء بأغنية ناسيني ليه.. يتدخل لحل خلاف بين زوجين على الهواء..ويوجه رسالة لزوجته

وبدأ تامر حسني، الحفل بأغنية "الأصل مصرى"، كما قدم عددا كبيرا من أهم الأغاني الخاصة به على مدار مشواره الفني، كان من بينها أغنية "ناسيني ليه".

قدم الفنان تامر حسني نصائح لجمهوره لاستغلال أوقاتهم في وقت حظر التجول ، موضحا أنه تعامل مع الحظر كانه شهر رمضان في كل شئ خاص بحياته.





وقال تامر حسني خلال لقائه مع الإعلاميه شيرين حمدي على قناة ON إن حظر التجول كان به شئ ايجابي أن يتواجد بالمنزل وقت أطول مع زوجته وأولاده، مشيرا إلى أنه قام بتصليح أشياء كثيرة في حياته خلال الفترة الأخيرة.





وأجاب الفنان تامر حسني على سؤال ما هي أكثر بصمة أثرت في حياتك؟، فرد مازحا :"أكتر بصمة أثرت في حياتي هي بصمة مراتي".





وأضاف تامر حسني أن البساطة المعيشة والملابس يكون افضل من التكلف ويكون أقرب من الناس الذي يعبر عنهم، مؤكدا زوجته تشاركه في اختيار الملابس التي يرتديها وهي معروف عنها انها صاحبة ذوق راقي.





وتدخل الفنان تامر حسني، لإنهاء خلاف ما بين زوجين، على الهواء مباشرة عقب إحياءه حفل العيد.





وعلق تامر حسني، على الأمر قائلًا: "يا ابو علاء يا عسل خلاص بقى المسامح كريم هي عارفة إنها غلطانة، وبتصالحك وانت لازم تسامحها بقى عشان هي تصالحك قدام الدنيا كلها أتمنى كلامى يأثر مع أبوعلاء وإن شاء الله يرجعوا لبعض وانا بهديلك أغنية أرجعلى".









وقال الفنان تامر حسني إنه يستغل مهنته كفنان في توظيفها لخدمة الناس ودعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا، خاصة الناس البسطاء وأصحاب العمالة اليومية ومحدودي الدخل، لذلك قرر عمل حملة لدعم هؤلاء المتضررين من الأزمة.





وأضاف تامر حسني أن لديه جمهور ومعجبين من جميع أنحاء العالم ، وعندما يسافر الي اي دولة يتفاجئ باستقبال حافل في جميغ البلدان العربية والأجنبية.







