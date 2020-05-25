تامر حسني: قدرت أخلي Akon يغني عربي وSnoop Dogg يلبس جلابية "فيديو"

كشف الفنان تامر حسني عن سر مشاركته في دويتوهات مع مطربين أجانب، قائلا إن الهدف الرئيسي من ذلك أن يجعل المطربين العالميين يغنون بالعربي، وليس السعي وراء العالمية أو الشهرة.





وقال تامر حسني خلال لقائه مع الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON: "قدرت أخلي Akon يغني بالعربي و Snoop Dogg يلبس جلابية وقال سلام عليكم"، مضيفا: "فضلت وراهم لحد ما نطقوا لغتي ومش هنفضل طول عمرنا احنا اللي بنتأثر".





وأضاف تامر حسني أنه لابد أن يكون هناك تبادل ثقافي بين الفنانين والمطربين، مشيرا إلى أن البعض يعتقد أن صاحب الاغنية يختار مطربا أجنبيًا يغني معه بهدف الإنتاج، ولكن الهدف الفكر والثقافة هو الأساس.



