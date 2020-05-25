شاهد نصائح تامر حسني لاستغلال وقت الحظر.. ويوجه كلمة لجمهوره

قدم الفنان تامر حسني نصائح لجمهوره لاستغلال أوقاتهم في وقت حظر التجول، موضحا أنه تعامل مع الحظر كانه شهر رمضان في كل شئ خاص بحياته.





وقال تامر حسني خلال لقائه مع الإعلاميه شيرين حمدي على قناة ON إن حظر التجول كان به شئ ايجابي أن يتواجد بالمنزل وقت أطول مع زوجته وأولاده، مشيرا إلى أنه قام بتصليح أشياء كثيرة في حياته خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف تامر حسني، أنه من الأشخاص التي لا تحب الجلوس بدون عمل لمدة طويلة، منوها إلى أن النظام والترتيب شئ مهم في حياتنا ، ولابد ان نكون حريصين في تناول الأطعمة الصحية حفاظا على الصحة العامة، مؤكدا ان تناول المياه بكميات كافية مفيد لصحة الإنسان.



