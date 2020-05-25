أرجع يا أبو علاء متصغرناش.. تامر حسني يتدخل لحل خلاف زوجين على الهواء.. فيديو

تدخل الفنان تامر حسني ، لإنهاء خلاف ما بين زوجين، على الهواء مباشرة عقب إحياءه حفل العيد.





قالت له المذيعة إن هناك رسالة من إحدى السيدات تضمنت الأتي: " في أول الحظر اتخانقت مع جوزى ومشى وسابلى البيت وحسيت انى بصراحة كنت غلطانة فيه ونفسي أصالحه".





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وتابعت :"هو اسمه أبوعلاء وأكيد أكيد هيكون بيشوفك دلوقتي يا تامر عشان هو من عشاقك وبيحبك بجنون نفسي أنت تهديله أغنية وتقوله إن دى منى".





علق تامر حسني، على الأمر قائلًا: "يا ابو علاء يا عسل خلاص بقى المسامح كريم هي عارفة إنها غلطانة، وبتصالحك وانت لازم تسامحها بقى عشان هي بتصالحك قدام الدنيا كلها أتمنى كلامى يأثر مع أبوعلاء وإن شاء الله يرجعوا لبعض وانا بهديلك أغنية أرجعلى".



