إخلاء مدرستين يهوديتين في الولايات المتحدة بسبب تهديدات بوجود قنابل

أُخليت مدرستان يهوديتان في حي بروكلين بمدينة نيويورك، بعد تلقيهما تهديدات بزرع قنابل، بفارق 6 دقائق بين التهديدين، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وتلقت المدرسة الثانوية “جويل برافرمان” التابعة “ليشيفا فلاتبوش” التهديد الأول في الساعة 9:54 صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما تلقت مدرسة United Talmudical Academy الحريدية في حي “ويليامزبرج” تهديدًا مماثلًا في الساعة 10:00 صباحًا.

ومشّطت وحدات الطوارئ والكلاب البوليسية التابعة لشرطة نيويورك، مبنيي المدرستين، لكنها لم تعثر على أي متفجرات.

وجرى إجلاء الطلاب بأمان وإعادتهم إلى منازلهم، فيما تحقق الشرطة في هوية المسؤولين عن هذه التهديدات.