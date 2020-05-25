تامر حسني: اللي كنت بعمله في الناس زمان بيطلع عليا من ولادي دلوقتي | فيديو

وتابع تامر حسني: "ولادي دلوقتي هما اللي بيتريقوا عليا وبيطلعوا عليا افيهات. و اللي كنت بعمله في الناس زمان بيطلع عليا من ولادي دلوقتي والجينات راحتلهم".

أشعل الفنان تامر حسني، مسرح الصوت والضوء بأغنية "ناسيني ليه"، في حفل أول يوم العيد، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى نظمته المتحدة للخدمات الإعلامية بمنطقة الأهرامات بالجيزة.