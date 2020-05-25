تامر حسني: اللي كنت بعمله في الناس زمان بيطلع عليا من ولادي دلوقتي | فيديو

كشف الفنان تامر حسني عن مواقف كوميدية بينه وبين أولاده، موضحا أن شخصيته في الأفلام التي قدمها في السينما هي نفس الشخصية في البيت مع أسرته.
وقال تامر حسني خلال لقائه مع الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، إنه شخص يحب الهزار والضحك معظم الوقت مع أسرته، مضيفا أنه خلال فترة الحظر يتعرض لمواقف مضحكة مع أبنائه.
وتابع تامر حسني: "ولادي دلوقتي هما اللي بيتريقوا عليا وبيطلعوا عليا افيهات. و اللي كنت بعمله في الناس زمان بيطلع عليا من ولادي دلوقتي والجينات راحتلهم".
أشعل الفنان تامر حسني، مسرح الصوت والضوء بأغنية "ناسيني ليه"، في حفل أول يوم العيد، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى نظمته المتحدة للخدمات الإعلامية بمنطقة الأهرامات بالجيزة.