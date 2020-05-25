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أكتر بصمة في حياتي.. رسالة تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل على الهواء.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:44 ص
الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
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كـريـم الـخـطـيـب
أجاب الفنان تامر حسني على سؤال ما هي أكثر بصمة أثرت في حياتك؟، فرد مازحا :"أكتر بصمة أثرت في حياتي هي بصمة مراتي".

ووجه تامر حسني خلال لقائه على قناة ON، رسالة تحية وتقدير لزوجته بسمة بوسيل على الهواء، موضحا ان زوجته دائما تقف بجانبه وتساعده في أمور حياته.

وأضاف تامر حسني أن البساطة المعيشة والملابس يكون افضل من التكلف ويكون أقرب من الناس الذي يعبر عنهم، مؤكدا زوجته تشاركه في اختيار الملابس التي يرتديها وهي معروف عنها انها صاحبة الذوق الراقي.

وتابع تامر حسني "ربنا معاكي في كل المشاريع اللي بتعمليها الفترة دي وربنا يخلي لينا أولادنا وأبويا وأمي في الفترة الصعبة دي".
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