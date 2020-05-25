ننشر قرارات مجلس الوزراء الكويتي

أصدر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين، عدة قرارات بشأن الوضع خلال الأيام المقبلة على خلفية فيروس كورونا تمهيدا لعودة الحياة.





وينفرد موقع صدى البلد بنشر القرارات قبيل الإعلان عنها :_





‏١- عودة الحظر الجزئي لجميع مناطق الكويت من الساعة 5 مساءا لغاية الساعة 6 صبــــــاحًا ، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 / 5









‏٢- فرص الحظر الكلي ( مناطقي ) على منطقة حولي والفروانية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 / 5 .









‏٣- استمرار الحظر الكلي ( مناطقي ) على منطقة المهبولة و جليب الشيوخ لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 31 / 5 .









‏٤- تمديد إجازة موظفين الوزارات اعتبار من يوم الأحد 31 / 5 لغاية يوم الخميس الموافق 13 / 6 .





‏٥- إعادة فتح محلات تصليح السيارات و بيع قطع غيار السيارات في محلات التابعة للجمعيات و المراكز في المناطق السكنية .









‏٦- إلغاء تصاريح مواعيد الجمعيات التعاونية و الدخول يكون وفق التعليمات التي تصدر من قبل السلطات الصحية منها لبس الكمامات و القفازات و فحص الحرارة على ان لا يزيد الدخول عن 10 أشخاص.









‏٧- فتح مراكز التسوق التجارية والجمعيات التعاونية الخاصة في المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية في الوقت المسموح به ، فيما يتم تحديد الدخول وقت الحظر الجزئي عن طريق مواعيد مسبقة ( اون لاين ) .









‏٨- عودة الدراسة مرتبطة بالقرارات الصادرة من قبل تعليمات السلطات الصحية في الكويت ، و يبقى الوضع كما هو عليه حتى الآن على القرار السابق









‏٩- السماح بعودة موظفين بعض الإدارات في الجهات الحكومية لتصريف الأمور العاجلة و يحدد ذلك حسب وجهة نظر كل جهة عمل بأسرع وقت





‏١٠- إلغاء بعض التصاريح الخاصة بعدم التعرض أثناء الخروج في موقع وزارة الداخلية.







