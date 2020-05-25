تعليق ناري من أحمد موسى على بيان الصحة بشأن مصابي كورونا

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة بشأن مصابي ووفيات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، قائلا :"هناك ناس بتنفخ".
وأضاف موسى في برنامجه «على مسئوليتي»،
المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، قائلا: "فيه ناس بتضرب في
البلد علشان البلد تقع وميبقاش عندنا أمل، وشغالين دلوقتي في القنوات بتاعتهم على
تدمير النظام الصحي في مصر".
وتابع: "كل واحد في
الأطقم الطبية نشيلهم على راسنا وهم خط الدفاع الأول لنا في حرب كورونا، يجب على
الشعوب أن تتعاون في الأزمات للتصدي للشائعات".