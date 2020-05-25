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تعليق ناري من أحمد موسى على بيان الصحة بشأن مصابي كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:14 م
احمد موسي
احمد موسي
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عادل نصار

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة بشأن مصابي ووفيات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، قائلا :"هناك ناس بتنفخ".


وأضاف موسى في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، قائلا: "فيه ناس بتضرب في البلد علشان البلد تقع وميبقاش عندنا أمل، وشغالين دلوقتي في القنوات بتاعتهم على تدمير النظام الصحي في مصر".


وتابع: "كل واحد في الأطقم الطبية نشيلهم على راسنا وهم خط الدفاع الأول لنا في حرب كورونا، يجب على الشعوب أن تتعاون في الأزمات للتصدي للشائعات".

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