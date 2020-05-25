أحمد موسى يكشف تفاصيل المؤامرة على الدولة منذ 2011.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة بشأن المؤامرة على الدولة المصرية في أعقاب 25 يناير عام 2011.





وقال موسى في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن القصة بدأت في 25 يناير ودخل الإرهابيين لاقتحام السجون، مضيفا أن السلاح كان يأتي لمصر من كل مكان ويذهب لسيناء لكي تأتي مرحلة ليكون لديهم جيش إرهابيين في مصر.





وتابع الإعلامي، أن الجماعات الإرهابية خططت لنقل عناصرها والتنظيمات الإرهابية إلى سيناء، لافتا إلى أن أكبر عدد من الإرهابيين دخلوا مصر كان في عام 2011.





وأكمل أن الجماعات الإرهابية وفرت ترسانة من الأسلحة الثقيلة في سيناء عام 2011 لتنفيذ أهدافها، مؤكدا أن كل التنظيمات الإرهابية في سيناء مرتبطة بالإخوان وبأطراف أخرى خارجية في تركيا وقطر.





وتابع: "المخطط سيناء وعين الكل على سيناء ومصر لن تترك حبة رمل من سيناء الغالية".