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انفعال وهيروح لحاله .. مسئول بـالصحة يعلق على استقالة الأطباء بأحد المستشفيات.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:51 م
الدكتور علاء عيد
الدكتور علاء عيد
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البهي عمرو
كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة تقديم بعض الأطباء استقالتهم على إثر واقعة طبيب المنيرة، الذي توفى متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وقال إن ما حدث هو إنفعال وقتي، وسوف يزل عندما يتفهموا الأمر،مؤكدًا أن وزارة الصحة لم تتلقى أى طلب استقالة من الأطقم الطبية بالمستشفى حتى هذه اللحظة.


قال علاء عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»إن كل مستشفيات وزارة الصحة مفتوحة لأي عضو من الأطقم الطبية المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنهم يتلقون الخدمات الطبية على أكمل وجه وأن هناك 800 فرد من الأطقم الطبية مصابون بـ كورونا.

وحكى علاء عيد تفاصيل إصابة الطبيب وليد يحيى، بكورونا قائلا:"لما تم اكتشاف أنه مصاب كورونا وتم التعامل معه الخميس وثبت إيجابيتها يوم الجمعة حصل على العلاج اللازم" وأن وليد يحيى شعر بأعراض كورونا يوم الخميس وتم التعامل معه في مستشفى المنيرة، وكان يجب وضعه في العناية المركزة بالمستشفى بعد إصابته بكورونا".

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لدينا رصيد استراتيجي كبير من المستلزمات الطبية ولا يوجد أي نقص في أي مستشفى على مستوى الجمهورية.

أكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن لديهم رصيد استراتيجي كبير من المستلزمات الطبية ولا يوجد أي نقص في أي مستشفى على مستوى الجمهورية، أن هناك مجموعة تحاول النيل من وزارة الصحة ومن نجاحها في قتل الفيروس، وقريب جدا هنقتل الفيروس".

وتابع: "لدينا معايير في اخذ المسحات الطبية سواء للاطباء أو الاطقم الطبية، والعالم كله يشيد بأداء وزارة الصحة خلال الأزمة الحالية" وناشد عيد، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت أكثر من 200 الف مسحة لكورونا وأن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدى إلى زيادة أعداد الإصابات بكورونا.

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