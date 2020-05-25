انفعال وهيروح لحاله .. مسئول بـالصحة يعلق على استقالة الأطباء بأحد المستشفيات.. فيديو

قال علاء عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إن كل مستشفيات وزارة الصحة مفتوحة لأي عضو من الأطقم الطبية المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنهم يتلقون الخدمات الطبية على أكمل وجه وأن هناك 800 فرد من الأطقم الطبية مصابون بـ كورونا.





وحكى علاء عيد تفاصيل إصابة الطبيب وليد يحيى، بكورونا قائلا:"لما تم اكتشاف أنه مصاب كورونا وتم التعامل معه الخميس وثبت إيجابيتها يوم الجمعة حصل على العلاج اللازم" وأن وليد يحيى شعر بأعراض كورونا يوم الخميس وتم التعامل معه في مستشفى المنيرة، وكان يجب وضعه في العناية المركزة بالمستشفى بعد إصابته بكورونا".





وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لدينا رصيد استراتيجي كبير من المستلزمات الطبية ولا يوجد أي نقص في أي مستشفى على مستوى الجمهورية.



