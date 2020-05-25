بدرية طلبة تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

أعربت الفنانة بدرية طلبة عن دعمها للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.









ونشرت بدرية طلبة صورة لها مع رجاء الجداوي وعلقت عليها قائلة "‏حتقوميلنا بالسلامه باذن الله ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتنا ".









وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.









وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».







